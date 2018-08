Müller von Blumencron wechselt zum "Tagesspiegel"

© FAZ

Beim Berliner "Tagesspiegel" kommt es zu personellen Veränderungen an der Spitze. Mathias Müller von Blumencron, einst "Spiegel"-Chefredakteur und zuletzt für die "FAZ" tätig, wird neuer Chefredakteur. Stephan-Andreas Casdorff wird Herausgeber.



Nach seinem Abschied von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" heuert Mathias Müller von Blumencron beim "Tagesspiegel" an. Wie der Verlag am Dienstag bestätigte, soll er künftig gemeinsam mit Lorenz Maroldt Chefredakteur der Hauptstadtzeitung werden. Stephan-Andreas Casdorff wechselt im Gegenzug in den Kreis der Herausgeber zu Giovanni di Lorenzo und Sebastian Turner. Die Veränderungen sollen im Laufe des zweiten Halbjahres wirksam werden.

"Mathias Müller von Blumencron ist eine exzellente Wahl, um das Profil des 'Tagesspiegels' als Leitmedium der Hauptstadt weiter zu schärfen", sagte Sebastian Turner. "Tagesspiegel"-Verleger Dieter von Holtzbrinck zeigte sich indes mit der jüngsten Auflagenentwicklung zufrieden und sprach in diesem Zusammenhang von einem "großartigen Erfolg", den er ausdrücklich dem bisherigen Chefredakteurs-Duo zuschreibt.

Mathias Müller von Blumencron war im Oktober 2013 zur "FAZ" gekommen und vier Jahre lang ihr Online-Chefredakteur und damit auch verantwortlich für digitale Produkte. Unter seiner Führung wurden unter anderem das Bezahlangebot "FAZ Plus" und die App "Der Tag" eingeführt. Zuvor war er mehrere Jahre als "Spiegel"-Chefredakteur tätig.

