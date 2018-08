"Mit 80 Jahren um die Welt" erhält eine zweite Staffel

© ZDF / Marcus Höhn, Alpenblick GmbH, KNSK

Die Reisedokumentation "Mit 80 Jahren um die Welt" geht weiter, das ZDF hat nun eine zweite Staffel bei Talpa Germany bestellt. Das Format überzeugte vor allem die Kritiker, überschattet wurde die erste Staffel von einem Todesfall.



22.08.2018 - 11:43 Uhr von Timo Niemeier 22.08.2018 - 11:43 Uhr

Ende April ist nicht sicher gewesen, ob es die Reportage-Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt" überhaupt jemals ins Fernsehen schafft. Das ZDF und Talpa brachen die Dreharbeiten damals ab, nachdem ein Teilnehmer der Reihe in Bangkok verstorben war. Nach Absprache mit den Angehörigen und den fünf anderen Senioren der Reihe ging es dann doch weiter - und das Format war für das ZDF ein schöner Erfolg. Kritiker lobten die authentische Sendung, in dem Senioren gemeinsam auf Weltreise gingen und sich ihre größten Träume erfüllten. DWDL.de urteilte damals: "Obwohl es ums Älterwerden geht, ist 'Mit 80 Jahren um die Welt' weit entfernt davon, altbacken und angestaubt zu sein."

Nun hat das ZDF bei Talpa Germany eine zweite Staffel bestellt. Beim Sender machte man nie einen Hehl daraus, das Format gerne fortzuführen zu wollen. Oliver Heidemann, Leiter der Hauptredaktion Show im ZDF, sagt nun: "Aus der überaus großen und positiven Resonanz wissen wir, dass die Zuschauer berührt waren von den bewegenden Lebensgeschichten der Senioren, ihrer Begeisterung über die Reise und dem emotionalen Einblick in ihre Lebenswelt." Auch für Moderator Steven Gätjen findet Heidemann lobende Worte: "Steven Gätjen konnte neue Seiten zeigen und überzeugte in diesem auch für ihn so besonderen Format. Ich freue mich, dass wir uns erneut auf die Reise machen."

Aus Quotensicht war "Mit 80 Jahren um die Welt" im Sommer noch kein großer Überflieger. Die sechs gezeigten Folgen erreichten im Schnitt 1,52 Millionen Menschen am späten Abend. Gezeigt wurden die Folgen über zwei Wochen hinweg an jeweils drei aufeinanderfolgenden Tagen. Der Marktanteil lag im Schnitt bei 10,2 Prozent, die letzte Folge kam auf 12,9 Prozent.

