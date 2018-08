Weder Özil noch DFB-Funktionäre wollen mit Hayali reden

© ZDF/Jana Kay

Am Samstag feiert Dunja Hayali ihren Einstand beim "Aktuellen Sportstudio". Aus ihrem Wunsch, mit Mesut Özil zu sprechen, wird allerdings nichts. Er hat, so wie alle anderen hochrangigen DFB-Funktionäre, abgesagt.



Dunja Hayali und das restliche Team des "Aktuellen Sportstudios" haben im Vorfeld der ersten Sendung nach Beginn der neuen Bundesliga-Saison einige Absagen kassiert. Hayali kündigte bereits vor Wochen an, gerne mit Mesut Özil sprechen zu wollen. "Na klar will ich mit Özil reden, wer will das nicht? Und wenn man mit ihm spricht, kommt man um das Thema Türkei nicht herum", erklärte sie im Juli im DWDL.de-Interview. Daraus wird aber nichts, Özil hat eine Einladung ausgeschlagen.

Auch angefragte DFB-Funktionäre wollen nicht ins ZDF-Studio kommen. Weder Bundestrainer Joachim Löw, noch Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff oder DFB-Präsident Reinhard Grindel haben die Einladung des Senders angenommen. "Leider möchte sich keiner bei uns äußern. Alle haben abgesagt", so Hayali gegenüber der "Sport Bild".

Hayali: "In dieser Geschichte hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Was ich fast noch tragischer finde, ist, dass bis heute die Beteiligten nicht wirklich Stellung bezogen haben." Bereits vor der WM hatte es viele Schlagzeilen gegeben, weil Mesut Özil und Ilkay Gündogan für ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan posierten. Nach dem Vorrunden-Aus in Russland wurde die Debatte von verschiedenen Seiten angeheizt, Bierhoff und Grindel stellten sich öffentlich gegen Özil, der kurz darauf aus der Nationalmannschaft zurücktrat und von Rassismus sprach. "Ich hätte gern mit Mesut Özil über Rassismus und auch das Sportliche diskutiert", sagt Hayali. Das kann sie nun mit Friedhelm Funkel tun, der Trainer von Fortuna Düsseldorf wird ihr erster Gast im "Sportstudio" sein.

Hayali wird das "Aktuelle Sportstudio" künftig im Wechsel mit Katrin Müller-Höhenstein, Jochen Breyer und Sven Voss moderieren. "Ich habe den allergrößten Respekt vor der Sendung und der Aufgabe. Schauen Sie sich an, wer das schon moderiert hat", sagte sie zuletzt im DWDL.de-Interview. Gleichzeitig betonte sie, die Sendung nicht auf den Kopf zu stellen. "Die Sendung wird nicht automatisch noch politischer, nur weil ich dabei bin. In erster Linie geht es ums sportliche."

