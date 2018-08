Neuer Markenauftritt: Rita Ora singt für ProSieben

© ProSieben

ProSieben trommelt in einer neuen, groß angelegten Kampagne für sich und hat Superstar Rita Ora als Aushängeschild gewonnen. Die Sängerin hat dafür ihren Hit "Girls" neu interpretiert. Der erste Kampagnen-Spot läuft an diesem Donnerstag.



23.08.2018 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 23.08.2018 - 08:00 Uhr

ProSieben legt sich einen neuen Markenauftritt zu und hat Rita Ora für die Imagekampagne gewinnen können, die am diesem Donnerstag Premiere feiert. Der erste 50-sekündige Spot ist erstmals um 17:55 Uhr im Programm des Senders zu sehen. Die Künstlerin singt darin den Kampagnensong "We Love To Entertain You You You", bei dem es sich um eine Adaption ihres Hits "Girls" handelt.

"Der ProSieben-Claim 'We Love To Entertain You' ist einzigartig, erfolgreich und bekant. Rita Ora macht aus dem Claim ein neues Kunstwerk und krönt damit den neuen ProSieben-Markenauftritt", sagt Senderchef Daniel Rosemann. "Mit unserer neuen Kampagne unterstreichen wir einen Kernwert der Entertainment-Marke ProSieben: den leicht selbstironischen Hang zur größenwahnsinnigen Inszenierung, um unsere Zuschauer bestens zu unterhalten."

Teil der Kampagne ist nämlich nicht nur Rita Ora, sondern auch eine ganze Riege an Sendergesichtern - von Aiman Abdallah und Annemarie Carpendale über Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bin hin zu Thore Schölermann und Jochen Schweizer. Die Kampagne zeigt sie alle in der "Entertainment Factory", wo sie unter anderem Logos flexen, Ketten sprengen und Schalter umlegen.

Mit dem ersten Spot startet ProSieben seine Kampagne auf allen Plattformen. Geplant ist, dass bis zum Jahresende mehr als 150 Elemente stehen, die im Fernsehen oder online zum Einsatz kommen. In weiteren Phasen ergänzen neue Elemente bis ins Jahr 2019 alle Kampagnen des Senders.

