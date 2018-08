Sitcom-Hit "The Big Bang Theory" endet nach zwölf Staffeln

© CBS

Die Quoten sind noch immer stark, doch schon bald ist Schluss: Mit der bald startenden zwölften Staffel wird die US-Hitserie "The Big Bang Theory" zu Ende gehen. Bitter ist das auch für ProSieben: Der Sender verliert seine erfolgreichste Serie.



22.08.2018 - 23:28 Uhr von Alexander Krei 22.08.2018 - 23:28 Uhr

Auch nach mehr als einem Jahrzehnt zählt "The Big Bang Theory" noch immer zu den weltweit beliebtesten Fernsehserien. Dennoch werden die Zuschauer schon bald Abschied nehmen müssen von Sheldon Cooper & Co. Wie jetzt bekannt wurde, wird die zwölfte Staffel der Sitcom zugleich die letzte sein. Diese soll ab dem 24. September beim US-Fernsehsender CBS ausgestrahlt werden. Im kommenden Jahr ist dann endgültig Schluss.

"Wir werden den Fans von 'The Big Bang Theory' für immer für ihre Unterstützung in den letzten zwölf Staffeln dankbar sein", erklärten Warner Bros. Television, der Fernsehsender CBS und Chuck Lorre Productions am Mittwoch in einer gemeinsamen Stellungnahme. "Gemeinsam mit den Darstellern, den Autoren und der Crew sind wir sehr dankbar für den Erfolg der Show und wollen eine letzte Staffel und ein Finale liefern, das 'The Big Bang Theory' zu einem epischen und kreativen Abschluss bringen wird."

Über ein mögliches Ende der Serie war schon seit geraumer Zeit spekuliert worden. So hatte Schauspieler Johnny Galecki bereits erklärt, nach der zwölften Staffel sei ein guter Zeitpunkt für alle, nach Hause zu gehen. Genau so wird es nun auch kommen. Die Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen: Nach Ausstrahlung der letzten Staffel wird es "The Big Bang Theory" auf 279 Episoden gebracht haben. Seit ihrem Start im Jahr 2007 erhielt die Comedyserie 52 Emmy-Nominierungen, zehn Mal gab es den begehrten Preis.

Bitter ist das Aus auch für ProSieben, das die Serie hierzulande in Dauerschleife zeigt. Für den Sender ist "The Big Bang Theory" der wichtigste Quotenbringer, mit der ersten Hälfte der elften Staffel wurde ein hervorragender Marktanteil von fast 18 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. Die neuen Folgen sollen ab dem 10. September gezeigt werden. Dann meldet sich auch der Ableger "Young Sheldon" zurück. Dieser ist vom nun beschlossenen "Big Bang"-Aus übrigens nicht betroffen.

