n-tv wirbt für seine Talks mit Somuncu und Klamroth

23.08.2018

Vor wenigen Tagen ist Louis Klamroth mit seinem Talk "Klamroths Konter" aus der Sommerpause zurückgekehrt, ab dem 25. September ist auch Serdar Somuncu wieder mit "So! Muncu!" bei n-tv zu sehen. Der Sender hat nun eine Kampagne gestartet, mit der man die beiden Talk-Sendungen bewirbt. Im Mittelpunkt stehen dabei die beiden Moderatoren mit prägnanten Zitaten aus ihren Sendungen.

Neben Trailern im TV, die auch auf den digitalen Kanälen zum Einsatz kommen, sind vier verschiedene Print-Anzeigen und Online-Banner geplant. Zusätzlich wird es unter anderem kurze Interview-Clips mit beiden Moderatoren sowie Behind-the-Scenes-Material bei Facebook, Instagram, Twitter und Youtube geben. Die Kampagne wurde inhouse in Zusammenarbeit mit der Agentur Havas/Düsseldorf konzipiert und umgesetzt.

"Während 'Klamroths Konter' auf das entlarvende Gespräch fokussiert, steht 'So! Muncu!' für die Dekonstruktion eines klassischen Talks. Beide Formate sind absolut einzigartig im TV", so Cornelia Dienstbach, Director Marketing n-tv & Special Interest Verticals bei der Mediengruppe RTL. "Genau das spiegelt sich auch in unserer Kampagne wider. Sie ist unkonventionell, provoziert und wird sicherlich hier und da polarisieren, damit aber auch das Interesse neuer Zuschauer wecken."

