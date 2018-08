Samy Deluxe wird für einen Tag Chef von MTV

© Florian Schneider

Am 31. August strahlt MTV ein Unplugged mit Samy Deluxe aus. Das nimmt man zum Anlass, um dem Rapper einen ganzen Tag lang das Zepter beim Musiksender in die Hand zu geben. Das gesamte Programm trägt dann die Handschrift des Musikers.



Samy Deluxe wird für einen Tag Programmchef von MTV. Am 31. August übernimmt er den Sender und drückt ihm seinen Stempel auf. Anlass für die ungewöhnliche Aktion ist die Veröffentlichung und Premiere des 'SaMTV Unpluggeds' am besagten Tag. MTV zeigt die Sendung zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Das MTV Unplugged wurde im April aufgezeichnet, zu Gast waren viele deutsche Rapper, unter anderem Torch, die Stieber Twins, Beginner, Kool Savas, Max Herre, Megaloh, der Poetry-Slammer Laurin Buser und Nena.

Doch am sogenannten "SaMTV Unplugged Day" trägt das gesamte Programm die Handschrift von Samy Deluxe. So startet der Tag um 6 Uhr mit "Samy’s Breakfast Club", um 9 Uhr folgt "3 From 1" mit jeweils drei Songs der Themen "Samy Deluxe" und "MTV Unplugged". Danach folgt stundenlanges Musikprogramm, ausgesucht von Samy Deluxe. Im Anschluss an das MTV Unplugged gibt es noch ein "MTV Top 100"-Special.



Humor haben sie bei Viacom.

