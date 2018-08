"Super Toy Club" geht im September in nächste Runde

© Super RTL

Mit der Neuauflage des "Super Toy Club" ist man bei Super RTL im vergangenen Jahr so zufrieden gewesen, dass schnell eine zweite Staffel bestellt wurde. Ab September sind die neuen Ausgaben der Kinder-Spielshow zu sehen, hinzu kommt nun außerdem eine eigene App für das Format.



23.08.2018 - 15:28 Uhr von Timo Niemeier 23.08.2018 - 15:28 Uhr

Der "Super Toy Club" kehrt Mitte September mit neuen Folgen zurück zu Super RTL: Der Sender zeigt die insgesamt 15 frischen Episoden ab dem 21. September immer freitags und samstags um 19:45 Uhr. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wird sich inhaltlich nicht viel ändern, lediglich einige Spiele hat man überarbeitet oder neu entwickelt. Erneut treten vier Jungs gegen vier Mädchen an. Das Sieger-Team darf am Ende im Super Toy Race einen Einkaufswagen mit Spielsachen vollpacken.

Moderiert werden die neuen Folgen wie gehabt von Florian "Flommander" Ambrosius, der bei RTL nicht nur "Guten Morgen Deutschland" präsentiert, sondern zuletzt auch für "Bachelor Paradise" vor der Kamera stand. Laut Senderangaben haben sich für die zweite Staffel der Neuauflage mehr als 7.000 Teams beworben. Neu sein wird eine Android-App, die Super RTL pünktlich zur TV-Ausstrahlung der neuen Folgen in den Google Play Store bringen wird. Die Nutzer können zu Beginn jeder Spielrunde entscheiden, ob sie für das Team Jungs oder Mädchen auf die Jagd nach Punkten gehen möchten - am Freitag entscheidet sich dann, welche Seite den Sieg in der jeweiligen Woche erringt und am virtuellen Super Toy Race teilnehmen darf. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie sich bei verschiedenen, aus der Show bekannten Spielen beweisen, um das Punktekonto ihres Teams anschwellen zu lassen.

Teilen