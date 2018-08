RTL II feiert "Frauentausch"-Jubiläum mit einem Best-Of

© RTL II

Mitte September feiert "Frauentausch" Jubiläum, RTL II wird dann die 500. Folge der Dokusoap zeigen. In einem Best-Of will man die schönsten Momente der Sendung noch einmal aufwärmen. Die beste Zeit hat das Format aber inzwischen hinter sich.



"Bio ist für mich Abfall!" - Mit Sprüchen wie diesen wurden einige "Frauentausch"-Protagonisten in den vergangenen Jahren bekannt. Die Sendung selbst dürfte wohl Vielen ein Begriff sein, das beste Image hat das Format allerdings nicht. Nichtsdestotrotz hält RTL II seit mehr als 15 Jahren am "Frauentausch" fest, auch wenn das längst nicht allen bekannt ist. Laut Wikipedia wurde die Sendung im vergangenen Jahr eingestellt. Wurde sie natürlich nicht: Erst Anfang 2018 waren neue Ausgaben zu sehen. Oft zeigt RTL II aber auch Wiederholungen.

Am Donnerstag, den 13. September, steht nun eine ganz besondere "Frauentausch"-Folge auf dem Programm. Es wird nämlich die 500. sein, die RTL II jemals ausgestrahlt hat. In der Jubiläumsausgabe werden allerdings nicht wie sonst zwei Familien beim Frauentausch begleitet, sondern ein Zusammenschnitt der letzten 15 Jahre gezeigt. Hier gibt es also ein Wiedersehen mit all den skurrilen Typen, die das Format geprägt haben.

Aus Quotensicht ist "Frauentausch" längst nicht mehr so verlässlich wie noch vor einigen Jahren. Im Sommer 2017 ließ RTL II die Sendung am Donnerstagabend erstmals für mehrere Wochen pausieren, davor und danach setzte man schon verstärkt auf Spezial-Folgen. Aber auch diese konnten die Quoten nicht nachhaltig steigern. Auch die "Kochprofis", die RTL II stets am Donnerstag zeigt, hatten in der Vergangenheit mit immer größeren Quotenproblemen zu kämpfen. Vor rund einem Jahr gab RTL-II-Chef Andreas Bartl dem "Frauentausch" im DWDL.de-Interview dennoch eine Art Bestandsgarantie. Auf die Anmerkung "Aber der Tag an dem RTL II den 'Frauentausch' absetzt, friert doch die Hölle zu…" antwortete Bartl: "Deswegen haben wir das auch nicht geplant."

