Neue "The Team"-Staffel mit Jürgen Vogel zuerst bei Arte

© obs/ZDF/Miklos Szabo

Die internationale Krimireihe "The Team" kehrt im Oktober ins Fernsehen zurück - zuerst bei Arte. Der Kultursender startet mit gleich drei Folgen am Stück. Als deutscher Ermittler ist dieses Mal Jürgen Vogel anstelle von Jasmins Gerat mit dabei.



26.08.2018 - 10:00 Uhr von Alexander Krei 26.08.2018 - 10:00 Uhr

Drei Jahre nach der ersten Staffel wird die internationale Krimi-Koproduktion "The Team" fortgesetzt. Die neuen Folgen werden zunächst bei Arte zu sehen sein: Ab dem 18. Oktober zeigt der deutsch-französische Kultursender die achtteilige Staffel auf dem bewährten Serien-Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr. Zum Start laufen gleich drei Folgen am Stück.

Im Vergleich zur ersten Staffel gibt es vor der Kamera einige Veränderungen: Das Ermittlerteam wurde ausgetauscht, als deutscher Ermittler fungiert dieses Mal Jürgen Vogel. Er tritt die Nachfolge von Jasmin Gerat an. In weiteren Rollen spielen Marie Bach Hansen, Lynn Van Royen, Marie Bäumer und Natalia Avelon mit. Gedreht wurde unter anderem in Hamburg, Wien, Marokko, Brüssel und im kleinen dänischen Marschland. Regie führt Kasper Gaardsøe nach den Drehbüchern von Jesper Bernt und Kari Vidø.

Und darum geht es: In einer geheimen Unterkunft im dänischen Marschland werden sechs Menschen erschossen. Die junge Syrerin Malu (Sarah Perles) kann flüchten, doch unter den Opfern sind zwei belgische Schwestern, die Kontakt zu einer Extremistenmiliz hatten. Als Täter kommt Bob (Sascha Alexander Gersak), der deutsche Besitzer des Hauses, infrage. Europol stellt ein Joint Investigation Team zusammen: die dänische Polizistin Nelly Winther (Marie Bach), den deutschen Kommissar Gregor Weiss (Jürgen Vogel) und die belgische Spezialistin für Terrorverbrechen Paula Liekens (Lynn Van Royen). Erste Hinweise deuten auf eine Tat der rechten Szene hin. Gibt es einen fremdenfeindlichen Hintergrund?

"The Team" ist eine Produktion von Network Movie im Auftrag des ZDF und in Koproduktion mit Lunanime, Nordisk Film, Superfilm, SVT, Arte, ORF, VTM und in Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises, DR und SRF. Produzenten sind Andi Wecker, Wolfgang Cimera und Peter Nadermann. Wann die Ausstrahlung im ZDF erfolgen soll, ist noch nicht bekannt.



Teilen