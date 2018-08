Edda Kraft wird Geschäftsführerin von RBB Media

© RBB/Thomas Ernst

Saxonia-Entertainment-Chefin Edda Kraft geht zum RBB und wird dort zum 1. November die Geschäftsführung der kommerziellen Tochter RBB Media übernehmen. Sie folgt auf Klaus Wilhelm Baumeister, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.



28.08.2018 - 11:48 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2018 - 11:48 Uhr

Die RBB-Vermarktungstochter RBB Media bekommt eine neue Geschäftsführerin: Edda Kraft wird das Unternehmen ab dem 1. November leiten. Das hat der RBB nun bekanntgegeben. Kraft folgt damit auf Klaus Wilhelm Baumeister, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Edda Kraft ist bereits seit 2012 alleinige Geschäftsführerin der Saxonia Entertainment GmbH. Zuvor leitete sie auch schon bei Sat.1 in Berlin den Bereich Entertainment/Infotainment und bei Endemol den Bereich Infotainment. Nun also der Wechsel zurück auf Senderseite und weg vom klassischen Produktionsgeschäft. Sie selbst sagt über ihren neuen Job: "Der RBB vertritt öffentlich-rechtliche Werte und sendet öffentlich-rechtliches Programm in und aus Berlin und Brandenburg. Die RBB Media unterstützt ihn dabei, indem sie durch erfolgreiche Vermarktung zur Stabilität des Rundfunkbeitrags beiträgt und indem sie die besondere Rolle und Verantwortung des RBB in der Region, aber auch bundesweit weiter bekannt macht. Das ist nicht nur angesichts der aktuellen Diskussion über Medien eine wichtige Aufgabe, für die ich gerne die Verantwortung übernehme." RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sagt zum Wechsel an der Spitze der Vermarktungstochter: "Edda Kraft kennt alle Aspekte des Rundfunkgeschäfts und ist in der deutschen und europäischen Medienszene bestens vernetzt. Ihr Wechsel zur RBB Media freut uns sehr, ihre programmliche Kreativität und ihr motivierender Unternehmungsgeist sind dort hoch willkommen. Uns eint das Ziel, den RBB zu einer unverwechselbaren, öffentlich-rechtlichen Qualitätsmarke aus der Hauptstadtregion zu machen." Gleichzeitig lobt Schlesinger Klaus Wilhelm Baumeister, der auf eine "außerordentliche Erfolgsgeschichte bei der RBB Media zurückblicken" könne. Schlesinger: "Wir bedauern seinen Weggang sehr und bedanken uns für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

