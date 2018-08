Vox-Hundeprofi kümmert sich bei RTL bald um Welpen

© MG RTL D / Arya Shirazi

Der bei Vox als "Hundeprofi" bekannt gewordene Martin Rütter ist demnächst auch wieder für RTL im Einsatz. Norddeich produziert ein neues Format, in dem er Familien begleitet, die sich dafür entscheiden, einen Welpen bei sich aufzunehmen.



28.08.2018 - 13:16 Uhr von Uwe Mantel 28.08.2018 - 13:16 Uhr

Als "Hundeprofi" ist Martin Rütter bei Vox bekannt geworden, doch auch für die größere Schwester RTL war er schon einige Mal im Einsatz. Auch sein neuestes Dokutainment-Format wird bei RTL beheimatet sein. In "Die Welpen kommen" kümmert er sich, wie der Name schon sagt, um den tierischen Nachwuchs. In den vier Folgen, die von Norddeich in Zusammenarbeit mit Mina TV produziert werden, werden die Geschichten von acht Familien erzählt, die die Entscheidung treffen, einen Welpen bei sich aufzunehmen.

Hundeprofi Martin Rütter und sein Expertenteam unterstützen dabei die zukünftigen Halter bei ihren ersten gemeinsamen Schritten mit dem neuen, vierbeinigen Familienmitglied. Die kleinen Vierbeiner und ihre Menschen werden über einen Zeitraum von mehreren Monaten regelmäßig besucht. Von dem aufregenden Tag an, wenn die Welpen abgeholt werden und ihre ersten Tapser im neuen Zuhause machen, über den mitunter mühsamen Weg, wenn sie lernen, stubenrein zu werden und nichts anzuknabbern, bis hin zu dem Tag, an dem sie das erste Mal alleine bleiben müssen und ihre Heimat vermeintlich unbeobachtet erkunden.

Einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht, in der nun neu startenden Saison 2018/19 soll es das Format aber zu sehen geben.

Teilen