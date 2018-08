"The Taste" meldet sich Mitte Oktober in Sat.1 zurück

© Sat.1/Benedikt Mueller

Ab Mitte Oktober versuchen ambitionierte Köche wieder, das perfekte Gericht auf einen kleinen Löffel zu zaubern und damit die Jury beim Blind Tasting auf ihre Seite zu ziehen. Die Rede ist von "The Taste", das schon in die sechste Staffel geht



28.08.2018 - 13:29 Uhr von Uwe Mantel 28.08.2018 - 13:29 Uhr

Das Köche-Casting "The Taste" hat sich inzwischen zu einem echten Dauerbrenner im Sat.1-Programm entwickelt und sorgte in den vergangenen fünf Jahren stets für zwar nicht herausragende, aber rundum ordentliche Quoten am Mittwochabend in Sat.1. Auch in diesem Jahr gibt es daher neue Folgen: Am 10. Oktober um 20:15 Uhr meldet sich das Format auf dem gewohnten Sendeplatz mittwochs um 20:15 Uhr zurück.

Dann versuchen erneut Hobby und Profi-Köche aus ganz Deutschland daran, den perfekten Geschmack komprimiert auf einem kleinen weißen Porzellanlöffel an die Jury zu geben, die unverändert aus Cornelia Poletto, Frank Rosin, Roland Trettl und Alexander Herrmann besteht. Ganz am Ende winkt dem Sieger der Show ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Die neue Staffel wird insgesamt neun Folgen umfassen, darüber hinaus ist ein Weihnachtsspecial geplant. Produziert wird "The Taste" von RedSeven Entertainment.

