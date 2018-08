Das ZDF nennt Termin für Gottschalks 68er-Show

© ZDF/Umbruch kommunikation design

In wenigen Tagen zeichnet das ZDF im Mehr!Theater in Hamburg eine Show auf, in der Thomas Gottschalk mit zahlreichen Promi-Gästen das Jahr 1968 feiert. Nun ist auch bekannt, wann die Show gezeigt wird.



28.08.2018 - 15:50 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2018 - 15:50 Uhr

Das ZDF hat bekanntgegeben, wann die große 68er Sause mit Thomas Gottschalk ausgestrahlt wird. "Gottschalks große 68er-Show", so der Titel der Sendung, wird am Samstag, den 6. Oktober, zur besten Sendezeit gezeigt. In der Musikshow feiert Gottschalk das Jahr 1968 und begrüßt zudem internationale Stars. Mit dabei sind unter anderem Melanie, Donovan, Chris Thompson und The Box Tops.

Die deutschsprachigen Gäste heißen Wolfgang Niedecken, Katie Melua, Andreas Gabalier, Vanessa Mai, David Garrett und Stefanie Heinzmann, sie alle sollen mit eigenen Live-Interpretationen weltberühmter 68er-Songs die Zuschauer überraschen. Mit dabei sind zudem die aus "TV Total" bekannten Heavytones. Neben den genannten Musikern begrüßt Gottschalk in der Show auch noch eine Reihe von anderen Prominenten. Dazu zählen Peter Fonda, Rowan Atkinson, Uschi Glas, Michael "Bully" Herbig, Claudia Roth, Inka Bause und Dagmar Frederic.

