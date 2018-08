kabel eins begleitet "Urlaubs-Anfänger" mit der Kamera

© kabel eins

Die klassische Urlaubszeit im Sommer nähert sich zwar langsam ihrem Ende, bei kabel eins bleibt der Urlaub aber auch in den nächsten Wochen in mehreren Formaten Thema. Ende September startet das neue "Urlaub für Anfänger"



28.08.2018 - 16:05 Uhr von Uwe Mantel 28.08.2018 - 16:05 Uhr

Am vergangenen Sonntag startete kable eins seinen vierteiligen "Großen Urlaubsreport - So machen wir Deutschen Ferien", am 13. September meldet sich am Donnerstagabend "Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub" zurück und auch danach bleibt kabel eins dem Urlaubs-Thema treu: Am 27. September startet um 20:15 Uhr das neue Format "Urlaub für Anfänger" und läuft dann immer donnerstags um 20:15 Uhr.

Das schon im Sommer in Aussicht gestellte Format basiert auf einem niederländischen Original und begleitet Menschen bei ihrer allerersten Auslandsreise mit der Kamera. Sechs Prozent der Deutschen haben laut kabel eins noch nie im Ausland Urlaub gemacht. Besondere Erschwernis: Erst am Flughafen erfahren die Urlaubs-Anfänger, wohin die Reise geht. Und ab hier ist alles Neuland: Vom Einchecken am Flughafen über das Finden des Hotels in einer fremden Stadt oder das Bestellen von Essen in einer fremden Sprache.

