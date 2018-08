Langjähriger "Abendschau"-Moderator Friedrich Moll gestorben

© rbb/Anna-Katharina Schulz

Im Alter von nur 70 Jahren ist Friedrich Moll, der 17 Jahre lang die "Abendschau" zunächst beim Sender Freies Berlin und später beim RBB moderierte, gestorben. 2007 hatte er sich in den Ruhestand verabschiedet.



28.08.2018 - 19:52 Uhr von Uwe Mantel 28.08.2018 - 19:52 Uhr

Der langjährige SFB- und RBB-Moderator Friedrich Moll ist am Dienstag im Alter von 70 Jahren in Berlin gestorben. Moll kam 1980 zum SFB und widmete sich als Diplom-Sozialwirt zunächst vor allem Wirtschaftsthemen und der Sozialpolitik. 1990 übernahm Moll die Moderation der "Abendschau" aus Berlin, ehe er sich Ende August 2017 in den Ruhestand verabschiedete.

RBB-Intendantin Patricia Schlesinger würdigt den Verstorbenen mit diesen Worten: "Friedrich Moll verkörperte als Moderator der 'Abendschau' 17 Jahre lang auf vorbildliche Weise Kompetenz und Seriosität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Er begleitete das Geschehen in Berlin ebenso scharfsinnig wie volksnah und hat deshalb zu Recht einen festen Platz im Gedächtnis vieler Berlinerinnen und Berliner. Wir trauern um einen engagierten Kollegen und erstklassigen Journalisten."

