Remake: Pantaflix verkauft Schweighöfer-Film nach China

Praktikum Redaktion ab Oktober 2018 (RTL West) in Essen

Tonangler/in / Tonassistenz in Köln

Junior Garderobier/e in Köln

Praktikant (m/w) Ton in Köln

Praktikant (m/w) Klappe/Script in Köln

Junior Redakteur (m/w) in Berlin

Mitarbeiter/in für die TV-Vermarktung in Mainz

Senior Projektmanager (w/m) in München

Sales Support Manager / New Business Manager (w/m) in Frankfurt am Main