"Instinct": Sat.1 hat Sendeplatz für Alan-Cumming-Serie

Nachdem Sat.1 derzeit mit "Deception" donnerstags sehr gute Erfahrungen macht, versucht man es ab Ende September mit einem weiteren neuen US-Krimi. Dann feiert "Instinct" mit Alan Cumming Free-TV-Premiere.



29.08.2018 - 16:01 Uhr von Uwe Mantel 29.08.2018 - 16:01 Uhr

Auch wenn "Criminal Minds" am Sat.1-Donnerstag weiterhin im Dauereinsatz ist: Zumindest um 20:15 Uhr versucht man nun von Wiederholungen abzusehen - und das zuletzt auch mit einigem Erfolg. "Deception - Magie des Verbrechens" erwies sich mit bislang im Schnitt 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar als erfolgreichster US-Serien-Neustart des Senders seit Jahren - dummerweise wurde der Serie allerdings in den USA nach 13 Folgen schon wieder der Stecker gezogen.

Angesichts dessen braucht man schon in Kürze also wieder Ersatz am Donnerstagabend. Und den hat man in "Instinct" gefunden: Ab dem 27. September wird die 15 Folgen umfassende erste Staffel der Krimiserie immer donnerstags um 20:15 Uhr gezeigt. In der Hauptrolle ist Alan Cumming zu sehen, bekannt etwa aus der Serie "The Good Wife" und Filmen wie "Goldeneye" und "Spy Kids".

In "Instinct" spielt er den elitären Profiler Dr. Dylan Reinhart. Als Ex-CIA-Mann fürs Grobe hat er es sich seit Jahren mit seinem liebevollen Mann und einer einträglichen Uni-Professur in New York gemütlich gemacht. Doch dann benutzt ein irrer Killer ein von ihm verfasstes Buch als Inspiration für eine Mordreihe - und so entscheidet er sich, mit der Polizistin Lizzie Needham (Bojana Novakovic) auf Spurensuche zu gehen. Die Idee zur Serie stammt von James Patterson.

Der Pilot von "Instinct" kam bei internationalen Einkäufern im Mai vergangenen Jahres zwar prächtig an, die Quoten der US-Ausstrahlung waren dann allerdings recht mager - was für Deutschland aber nicht zwangsläufig ein schlechtes Omen sein muss, wie man gerade an "Deception" beobachten kann, dass beim US-Publikum ebenso durchfiel. Sollte "Instinct" hierzulande ein Erfolg werden, dann gäbe es in jedem Fall schon die gute Nachricht, dass CBS trotz der überschaubaren Quoten bereits eine zweite Staffel geordert hat.

