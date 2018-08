"Welt"-Journalist Yücel verlangt Entschädigung für Haft

© Axel Springer / WeltN24

Mehr als ein Jahr verbrachte der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel in türkischer Haft. Ein halbes Jahr nach seiner Freilassung fordert er nun von der Türkei eine Entschädigung. Laut "RoG" wirft Yücel der türkischen Justiz unrechtmäßige Inhaftierung vor.



30.08.2018 - 08:23 Uhr von Alexander Krei 30.08.2018 - 08:23 Uhr

Der "Welt"-Journalist Deniz Yücel klagt auf Entschädigung für seine Inhaftierung in der Türkei. Nach Angaben von "Reporter ohne Grenzen" verlangt Yücel von der Republik Türkei Schadenersatz in Höhe von einer Million türkischer Lira, was umgerechnet rund 130.000 Euro entspricht. Er wirft dem Land unrechtmäßige Inhaftierung vor.

Mehr als ein Jahr lang hatte Yücel, der die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft besitzt, in der Türkei im Gefängnis gesessen. Erst kurz vor seiner Entlassung war die Anklageschrift vorgelegt worden, laut der dem Journalisten Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen werden. Yücels Klage ist die erste eines Journalisten gegen seine Inhaftierung in der Türkei. Das Verfahren sollen am 25. September in Ankara beginnen.

Der #Journalist Deniz Yücel klagt für seine Inhaftierung in der Türkei auf Schadenersatz. @Besser_Deniz https://t.co/C3JFPCS56q — ReporterohneGrenzen (@ReporterOG) 29. August 2018

Der Fall Yücel hatte die deutsch-türkischen Beziehungen über Monate hinweg massiv belastet. Zuletzt mehrten sich allerdings die Anzeichen von Entspannung. So durfte die deutsche Journalistin Meşale Tolu erst vor wenigen Tagen aus der Türkei ausreisen, nachdem sie ebenfalls mehrere Monate in U-Haft gesessen hatte (DWDL.de berichtete).

Teilen