Zusatz-Schicht für den "Lehrer", "Bones" muss weichen

© RTL

RTL stellt kurzfristig sein Serien-Programm am Dienstagabend um und zeigt fortan gleich drei "Lehrer"-Wiederholungen am Stück. Im Gegenzug muss "Bones - Die Knochenjägerin" zu später Stunde weichen und "Beck is back!" kehrt zurück.



30.08.2018 - 14:10 Uhr von Alexander Krei 30.08.2018 - 14:10 Uhr

RTL hat sich für eine kurzfristige Programmänderung entschieden, die das Serien-Line-up am Dienstagabend betrifft. Schon ab der kommenden Woche verschieben sich die bislang um 22:15 Uhr gezeigten Wiederholungen der US-Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" in die Nacht. Sie sind fortan ausschließlich um 0:35 Uhr zu sehen.

Um 22:15 Uhr nimmt RTL dagegen kurzerhand eine weitere Wiederholung von "Der Lehrer" ins Programm, sodass nun also drei Episoden am Stück laufen. Mangels frischer Alternativen bleibt der Wiederholungsreigen bis mindestens Ende September im Programm. Die alten Folgen hatten zuletzt mit Marktanteilen von meist mehr als zehn Prozent in der Zielgruppe zwar keine Quoten-Wunder bewirkt, waren aber zumindest gefragter als "Bones", das durchweg einstellige Werte verbuchte.

Im Anschluss an den "Lehrer"-Dreierpack wird RTL um 23:15 Uhr unterdessen noch einmal seine Anwaltsserie "Beck is back!" ausstrahlen. Die erste Staffel war im Frühjahr zu sehen und hatte damals im Schnitt einen Marktanteil von etwas mehr als elf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Das reichte dem Privatsender für eine Fortsetzung, mit deren Ausstrahlung 2019 zu rechnen ist.

Teilen