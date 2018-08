Vox wiederholt "Take Two" am Freitag prominent

© MG RTL D/ABC

Die Quoten sind zum Auftakt sehr enttäuschend gewesen, dennoch nimmt Vox bereits am Freitag die zwei gezeigten "Take Two"-Folgen noch einmal prominent ins Programm. Viel zu verlieren hat man auf den Sendeplätzen am Freitagabend ohnehin nicht.



30.08.2018 - 17:35 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2018 - 17:35 Uhr

Mit 3,1 und 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die Vox-Koproduktion "Take Two" am Mittwoch alles andere als gut gestartet, deutlich weniger als eine Million Zuschauer sahen sich die ersten beiden Folgen an (DWDL.de berichtete). Nun hat Vox sein Programm kurzfristig geändert und wird die beiden bereits gezeigten Episoden am kommenden Freitag, den 31. August, noch einmal prominent wiederholen. Sie werden um 21:15 und 22:15 Uhr ausgestrahlt.

Mit der Programmänderung geht Vox kein großes Risiko ein: Auf dem gleichen Sendeplatz erzielte "Law & Order: Special Victims Unit" in den vergangenen Wochen ebenfalls nur Marktanteile, die deutlich unterhalb des Senderschnitts lagen. Zuletzt waren etwa nur 3,7 und 3,1 Prozent Marktanteil drin. Um 20:15 Uhr ist indes auch in dieser Woche eine alte Folge der US-Serie zu sehen. Neben dieser relativ prominenten Programmierung nimmt Vox die zwei "Take Two"-Folgen zusätzlich am Samstagmorgen im Programm, dort laufen sie um 7:30 und 8:15 Uhr. Das ursprünglich mal zu dieser Uhrzeit geplante "Criminal Intent" entfällt. Mehr zum Thema "Take Two" bei Vox: Detektiv-Duo mit müheloser Balance



