Entertain TV wird unabhängig vom Festnetz der Telekom

Bei ihrer Pressekonferenz zum Auftakt der IFA in Berlin hat die Deutsche Telekom ihre schon im Juni getätigte Ankündigung eines von Telekom-Festnetzverträgen unabhängigen TV-Angebots inklusive EntertainTV Serien on demand angekündigt.



31.08.2018 - 09:37 Uhr von Thomas Lückerath 31.08.2018 - 09:37 Uhr

Leserinnen und Leser des Medienmagazins DWDL.de haben seit Juni bereits die Bestätigung aus erster Hand, worüber „Werben & Verkaufen“ und „Süddeutsche Zeitung“ Anfang dieser Woche mangels Recherche nur spekulierten: Die Deutsche Telekom will unter anderem Netflix, Amazon und Co. mit einem eigenständig vermarkteten Entertain TV - auch ohne Laufzeitvertrag mit der Telekom - angreifen.

Was Wolfgang Elsäßer, Leiter der Business-Unit TV bei der Telekom, bei der ANGA COM im Juni ankündigte, wurde am Freitagmorgen in Berlin bei der Pressekonferenz der Deutschen Telekom noch einmal bekräftigt. Ab Herbst gebe es EntertainTV auch als Over-the-Top-Angebot (OTT). Das Fernsehangebot lässt sich damit zum ersten Mal unabhängig vom Internetzugang der Telekom buchen. Das OTT-Angebot von EntertainTV sei dann über Apps für iOS und Android nutzbar.

"Das wird EntertainTV beflügeln", so Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom. Die verfügbaren Inhalte entsprechen dem bekannten EntertainTV Angebot, inklusive der exklusiven EntertainTV Serien. Die Komfortfunktionen Timeshift, Restart und Replay bleiben jedoch dem klassischen EntertainTV vorbehalten. Details zum neuen Angebot folgen im Oktober, so auch der Preis.



„Unsere Strategie, als Aggregator Inhalte auf einer Plattform zu bündeln, geht auf. Das zeigen die wachsenden Kundenzahlen und die positiven Reaktionen der Nutzer. Deshalb haben wir entschieden, EntertainTV für neue Zielgruppen zu öffnen. Mit einem flexiblen OTT-Dienst treffen wir den Zeitgeist, der eine ganz neue TV-Generation umtreibt. So ermöglichen wir jetzt noch mehr Menschen, auf unsere Plattform und unsere exklusiven Inhalte zuzugreifen“, erklärt Michael Hagspihl.



Ab heute zeigt EntertainTV Serien vorab die TNT Comedy-Serie „Arthurs Gesetz“, aber am 1. November folgt mit "Deutsch-Les-Landes" (einst als „Germanized“ angekündigt) und Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle dann die erste für den deutschen Markt exklusiv für die Telekom produzierten Serie. Diese erste eigene Serie sei nur als Anfang eines großen Investments in die „Königsdisziplin“ zu verstehen, erklärte Wolfgang Elsäßer im Juni bei der ANGA COM.



Doch bislang stand zu befürchten, dass die mögliche Zuschauerschaft dieser Serien recht begrenzt sein würde, wenn der Zugang nur Telekom-Kunden mit Festnetz-Laufzeitverträgen vorbehalten ist. Netflix, Amazon und Co. sind einfacher zu abonnieren. Auf diese begrenzte Zielgruppe angesprochen, kündigte Elsäßer ein Standalone-Produkt für den Herbst an. Auf Nachfrage von DWDL.de bekräftigte Elsäßer schon bei der ANGA COM: Damit sei vor dem Start von "Germanized" im November zu rechnen.

Inzwischen ist auch klar: Für den 23. Oktober hat die Telekom einen großen Launch-Event in München angekündigt. Da dürfte es alle Antworten geben. Schon früher gibt es Neuigkeiten für EntertainTV-Kunden mit Laufzeitverträgen: Ab dem 10. September werden auch die Inhalte von Amazon Prime Video via Entertain zugänglich sein. SVoD-Konkurrent Netflix ist schon länger an Bord.

