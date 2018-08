Böhmermanns Rückkehr mit TV-Tipps und Sachsen-Lied

© Screenshot ZDFneo

Im ersten "Neo Magazin Royale" nach der Sommerpause hat sich Jan Böhmermann in Form eines ironischen Songs mit dem Rechtsradikalismus in Sachsen befasst. Zunächst ging's jedoch um - nicht ganz ernst gemeinte - Show-Ideen.



31.08.2018 - 10:33 Uhr von Alexander Krei 31.08.2018 - 10:33 Uhr

Jan Böhmermann hat sich bei seiner Rückkehr aus der Sommerpause im "Neo Magazin Royale" mit dem deutschen Fernsehen auseinandergesetzt. Zu Beginn der Show gab es einen über drei Minuten langen Einspieler zu sehen, in dem auf eine angebliche Show-Offensive von ZDFneo hingewiesen wurde - freilich nicht ganz ernst gemeint.

Gleich zu Beginn machte sich die Late-Night-Show über die nicht selten kuriosen Verkleidungen der Chefs bei "Undercover Boss" lustig, indem ein Pferd für den fiktiven Ableger "Undercover Ross" mit Perücke und Brille versehen wurde. Weitere Show-Ideen: "heute-journal on Ice" mit Claus Kleber auf Schlittschuhen, "Tiere suchen Dein Zuhause" mit einem blutrünstigen Löwen vor der Haustür und "Bares für Boris" mit Boris Becker.

Auch Steven Gätjen und Peter Zwegat schafften es mit Auftritten in Böhmermanns Show-Trailer. Besonders kurios: Die "Sachsen-Edition" der "Versteckten Kamera", in der noch einmal jener sächsische LKA-Mitarbeiter gezeigt wurde, der vor wenigen Tagen auf einer Demonstration Journalisten des ZDF angepöbelt hatte. Um ihn ging es später im "Neo Magazin Royale" noch ein weiteres Mal, als Böhmermann seinen neuen Song "Keine Nazis in Sachsen" zum Besten gab.

Nach den Ereignissen der vergangenen Tage sang der Moderator zusammen mit dem - im Hintergrund eingeblendeten - Dresdner "Hutbürger" ein ebenso munteres wie vergiftetes Stimmungslied, das wohl als Antwort auf all jene zu verstehen ist, die sich seit Jahren schwer damit tun, Sachsens strukturelles Rechtsradikalismus-Problem beim Namen zu nennen.





Teilen