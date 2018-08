Redaktionsteam für neues Kretschmer-Magazin steht

© GABO

Gruner + Jahr wird im Oktober das bereits angekündigte neue Magazin mit Guido Maria Kretschmer erstmals auf den Markt bringen. Nun steht auch fest, wer sich neben "Brigitte"-Chefredakteurin Brigitte Huber noch um den Inhalt kümmern wird.



31.08.2018 - 11:31 Uhr von Timo Niemeier 31.08.2018 - 11:31 Uhr

Bereits im Mai hat Gruner + Jahr ein neues Magazin von und mit Guido Maria Kretschmer angekündigt. Nun gibt es weitere Details zum geplanten Projekt: Das erste Heft erscheint am 25. Oktober. Und inzwischen steht auch das Team. Bereits bekannt war ja, dass "Brigitte"-Chefredakteurin Brigitte Huber das Heft maßgeblich verantworten wird. Ihr zur Seite stellt der Verlag "Brigitte"-Vize-Chefin Isa Petereit und Nikola Haaks, die bereits bei "Brigitte" das Ressort Dossier, Reise und Gesundheit verantwortet. Und auch Jan Gritz, stellvertretender Leiter Mode bei "Brigitte", wird dem Redaktionsteam angehören .

Brigitte Huber verantwortet seit 2015 auch das erfolgreiche Personality-Magazin "Barbara". Der Look des neuen Kretschmer-Titels soll maßgeblich durch Kerstin Peters, Creative Director der "Brigitte"-Gruppe und "Barbara", Art Director Anne Rudolph und Julia Wochnik als Leiterin der Bildredaktion geprägt sein. Kretschmer selbst ist festes Mitglied der Redaktion und Editor-at-Large. Brigitte Huber: "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinen teilweise langjährigen Kollegen unser neues Persönlichkeitsmagazin auf den Markt zu bringen. Ein Dreier-Team als Redaktionsleitung ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber es hat in der Entwicklung toll funktioniert, und wir hatten Lust, neue Wege zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass das Team sehr erfolgreich zusammen arbeiten und ein tolles Magazin machen wird."

Teilen