Junge ARD-Wellen übertragen #wirsindmehr-Konzert

© ARD

Unter dem Motto "Wir sind mehr" treten am Montag in Chemnitz etliche Bands auf, um ein Zeichen gegen Hass und Gewalt zu setzen. Das Open-Air-Konzert wird in den jungen ARD-Wellen live zu hören sein. Der MDR macht darüber hinaus einen Programmschwerpunkt



31.08.2018 - 16:55 Uhr von Uwe Mantel 31.08.2018 - 16:55 Uhr

Als Reaktion auf die jüngsten Ereignisse in Chemnitz findet am kommenden Montag am Karl-Marx-Monument unter dem Motto #wirsindmehr ein kostenfreies Open-Air-Konzert statt, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Hass und Gewalt zu setzen. Auftreten werden dort Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, Kraftklub, K.I.Z, Marteria & Casper, Nura und Trettmann. Wer nicht vor Ort ist, kann das Konzert auch im Radio verfolgen.

Die jungen Wellen der ARD werden ab 17 Uhr live in ihren Programmen das Konzert übertragen. Produziert wird die Übertragung von MDR Sputnik, mit dabei sind auch Deutschlandfunk Nova, NJoy, You FM, Fritz, UnserDing,

DasDing, Bremen Next, 1Live und Puls. "Für uns ist es keine Unterhaltungsshow, es geht um klare Botschaften. Wir möchten dem Gedanken der Veranstaltung, dem Appell gegen Hass und Gewalt, in unseren Programmen eine breite publizistische Fläche geben", sagt MDR-Programmdirektorin Nathalie Wappler Hagen.

Kurzzeitig hatte 3sat angekündigt, das Konzert auch im Fernsehen live zu übertragen, dazu wird es aber nicht kommen. Die entsprechenden Ankündigungstweets wurden gelöscht, erklärend hieß es auf Twitter "Die Veranstalter hatten andere Pläne". Man werde aber am Montagabend ab 19:20 Uhr in einem "Kulturzeit Extra" über das Konzert in Chemnitz berichten.

Der MDR befasst sich auch darüber hinaus ausführlich dem Thema. Für das Nachrichtenradio MDR Aktuell war Chefreporter Sebastian Hesse

unterwegs in Chemnitz und wollte wissen: Wie lebt es sich in einer

Stadt, die seit einer Woche im Fokus nationaler und internationaler

Medien steht? Wie empfinden die Chemnitzer den medialen

Spießrutenlauf? Und wie diskutieren Familien, Arbeitskollegen und vor

allem Freunde und Bekannte des Opfers die Eskalation der vergangenen

Tage? Das Radiofeature "Stolz und Vorurteil" wird am Samstag, 1. September um 8:15 Uhr und 10:15 Uhr gesendet.

Im MDR Fernsehen gibt es dann am Montag einen Programmschwerpunkt ab 20:15 Uhr. Los geht's mit einem "MDR extra", in dem über die Ereignisse rund um das Open-Air-Festival am Karl-Marx-Denkmal berichtet wird. Anschließend um 20.30 Uhr fragt "Exakt - Die Story extra": "Ist das noch meine Stadt?". Darin sollen beide Seiten zu Wort kommen, wie sie ihre Stadt nach den Ereignissen erleben. Auch in der Diskussionsrunde "Fakt ist! Aus Dresden" ab 21 Uhr geht es um Chemnitz und die Frage "Wie weiter nach Gewalt und Hetze?". Gäste sind unter anderem die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping (SPD), der Journalist und Extremismus-Experte Toralf Staud sowie die Chemnitzerin Andrea Lein.

Teilen