"Notruf Hafenkante" kehrt Mitte Oktober zurück

Viele Vorabendserien des ZDF kehren in den kommenden Wochen zurück, Mitte Oktober startet dann auch "Notruf Hafenkante" in eine neue Staffel. Das zuletzt neu angekündigte Ermittlerteam muss allerdings noch rund ein Jahr lang warten.



04.09.2018 - 08:33 Uhr von Timo Niemeier 04.09.2018 - 08:33 Uhr

Das ZDF hat neue Folgen der Vorabendserie "Notruf Hafenkante" in Aussicht gestellt. Die 26 frischen Episoden werden ab dem 18. Oktober immer donnerstags auf dem gewohnten Sendeplatz um 19:25 Uhr gezeigt. Es ist die mittlerweile 13. Staffel der Serie, die das ZDF zeigen wird. Die Folgen reichen bis in den April hinein.

In den kommenden Folgen wird das zuletzt neu angekündigte Ermittlerpaar, verkörpert von Aybi Era und Marc Barthel, allerdings noch nicht zu sehen sein. Sie müssen mit ihrem ersten Einsatz noch bis Herbst 2019 warten. Stattdessen übernehmen die bereits eingespielten Sanna Englund (Melanie Hansen), Matthias Schloo (Mattes Seeler), Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) & Co. Produziert wird die Serie von der Letterbox Filmproduktion. Darüber hinaus hat das ZDF auch die Ausstrahlung neuer Folgen von "Ein Fall für zwei" angekündigt. Vier Folgen sind ab dem 19. Oktober immer freitags ab 20:15 Uhr zu sehen. Antoine Monot Jr. schlüpft dann wieder in die Rolle des Rechtsanwalts Benni Hornberg, Wanja Mues verkörpert Privatdetektiv Leo Oswald. In der ersten Folge ermitteln die beiden im Drogenmilieu rund um den Frankfurter Hauptbahnhof.

