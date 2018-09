"Bares für Rares" im Oktober erstmals am Mittwochabend

© ZDF/Frank Dicks

Mitte Oktober zeigt das ZDF das mittlerweile sechste Primetime-Special von "Bares für Rares" - und erstmals muss Horst Lichter auf einem neuen Sendeplatz ran. Statt am Donnerstag geht die Sendung am Mittwochabend ins Rennen.



04.09.2018

Fünf Ausgaben von "Bares für Rares" hat das ZDF bereits in der Primetime gezeigt, mit 6,38 Millionen Zuschauern war die erste Folge die mit Abstand erfolgreichste. Aber auch die anderen waren mit jeweils mehr als fünf Millionen Zuschauern sehr erfolgreich unterwegs. Die nächste Ausgabe ist am 17. Oktober zu sehen - damit kommt es zu einer Premiere. Das Format läuft damit erstmals mittwochs zur besten Sendezeit - bislang liefen alle Ausgaben donnerstags.

Wie gehabt begrüßt Horst Lichter Raritätenbesitzer, die von den Händlern viel Geld für ihren Trödel haben wollen. Mit dabei sind, wie in allen Primetime-Specials, auch Prominente, in der kommenden Ausgabe will etwa Comedian Ingolf Lück ein besonderes Sammlerstück zu Geld machen.

Darüber hinaus sind Mitte Oktober dabei: Als Händler Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling. Als Experten fungieren Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.

