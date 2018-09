UFA Serial Drama holt sich Verstärkung von Filmpool

© UFA

Bislang hat die Produzentin Nadia Wölfel für Filmpool Entertainment gearbeitet, nun wechselt sie zu UFA Serial Drama. Dort soll sie sich neuen Projekten widmen und den Bereich Light Fiction ausbauen.



04.09.2018 - 10:38 Uhr von Timo Niemeier 04.09.2018 - 10:38 Uhr

Produzentin und Daytime-Expertin Nadia Wölfel (Foto) wechselt die Produktionsfirma: Bislang arbeitete sie bei Filmpool Entertainment und verantwortete dort Formate wie "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667". Ab sofort verstärkt sie das Team von UFA Serial Drama und soll dort vor allem den Bereich Light Fiction ausbauen. "Ich freue mich sehr darauf, zukünftig mit dem Team der UFA die Köpfe aufzusperren, um kreativ, mutig und mit viel Spaß neue Programme zu entwickeln", sagt sie über ihren neuen Job.





Markus Brunnemann, Geschäftsführer von UFA Serial Drama, kommentiert den Neuzugang so: "Mit Nadia Wölfel konnten wir eine weitere starke Produzentenpersönlichkeit gewinnen, um den Geschäftsfeld Light Fiction zu stärken. Als Daytime-Expertin mit langjähriger Erfahrung und viel Kreativität ergänzt sie ideal das Team um Produzent Christoph Knechtel. Wir verdoppeln unser Team, unsere kreative Kraft, um uns der Entwicklung und Etablierung neuer Formatideen zu widmen, denn wir sind davon überzeugt, dass die Sendeplätze am Nachmittag noch viel Potenzial in sich tragen."

Ihre Karriere begann Wölfel nach ihrem Studium bei ProSiebenSat.1, danach arbeitete sie unter anderem bei Prisma TV und der G.A.T Film- und Fernsehproduktion. 2003 folgte schließlich der Wechsel als Producerin zu Constantin Entertainment, dort arbeitete sie unter anderem für Formate wie "Lenßen & Partner" und "K 11". Von 2009 bis 2011 verantwortete sie als Executive Producerin bei RTL II Formate wie "X-Diaries – love, sun & fun", "Die Kochprofis - Einsatz am Herd" und die Entwicklung von "Berlin – Tag & Nacht". Seit 2011 arbeitete sie bei Filmpool.

Vor rund einem Jahr hatte es übrigens ebenfalls einen Mitarbeiterwechsel zwischen Filmpool und UFA gegeben, damals aber noch in die andere Richtung. Marie Hölker wechselte damals von UFA Serial Drama zu Filmpool Entertainment und verantwortet seither "Berlin - Tag & Nacht" als Produzentin.

