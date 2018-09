"Goldrausch am Yukon": DMAX wählt neuen Sendeplatz

© DMAX / Nicolas Armer

Die neue DMAX-Eigenproduktion "Goldrausch am Yukon", in der die Kandidaten zu Goldgräbern ausgebildet werden, bekommt noch vor dem Start einen neuen Sendeplatz. Auch für die "Männer(t)räume" steht nun ein Ausstrahlungstermin fest.



04.09.2018 - 15:40 Uhr von Alexander Krei 04.09.2018 - 15:40 Uhr

"Goldrausch am Yukon - Das Abenteuer deines Lebens" nennt sich die bislang größte Eigenproduktion von DMAX. Wenige Wochen vor der geplanten Ausstrahlung hat sich der Männersender jetzt noch einmal für einen neuen Ausstrahlungstermin entschieden: Nachdem die Sendung ursprünglich dienstags um 21:15 Uhr laufen sollte (DWDL.de berichtete), beginnt das Abenteuer nun am 25. Oktober und läuft jeweils donnerstags um 20:15 Uhr.

Geplant sind acht Folgen, in denen zwölf Kandidaten dabei begleitet werden, wie sie in wenigen Wochen zu Goldgräbern ausgebildet werden. Aus der Show sollen zwei Gewinner hervorgehen, die in der Goldsuchersaison 2019 ihr Glück auf einem Claim im Yukon-Gebiet versuchen. Dazu erhalten sie von DMAX nicht nur den Claim, sondern auch alle nötigen Maschinen und Vollverpflegung. Zuvor müssen sie in verschiedenen Challenges Organisation oder Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

Einen neuen Sendeplatz hat DMAX unterdessen auch für eine weitere Eigenproduktion gefunden: "Männer(t)räum" - ursprünglich schon für Mitte Juli angekündigt - soll ab dem 10. Oktober immer mittwochs um 20:15 Uhr gezeigt werden. Die erste Staffel umfasst vier Folgen, in denen von Metallbauer Hasso und Schreiner Max "Wohnideen für echte Kerle" verwirklicht werden. Unterstützt werden die beiden von der Baumarktkette toom.

Für den 23. Oktober hat DMAX zudem die Rückkehr seiner Doku-Reihe "112: Feuerwehr im Einsatz" angekündigt. Zehn neue Folgen gibt es dienstags um 22:15 Uhr zu sehen. Begleitet werden Männer der Feuerwehren aus Dortmund, Delmenhorst und Krefeld, die mit Bodycams ausgestattet wurden und die Zuschauer somit ins Geschehen mitnehmen. Mit "Feuer & Flamme" lief vor einem Jahr im WDR Fernsehen ein ganz ähnlich gelagertes Format, das ebenfalls fortgesetzt werden soll.

Teilen