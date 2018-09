Schöneberger kehrt zum ESC-Vorentscheid zurück

© NDR/Morris Mac Matzen

Beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) 2019 macht der NDR eine Änderung aus diesem Jahr rückgängig: Barbara Schöneberger wird die Show im Februar 2019 moderieren. Sie folgt damit auf Elton und Linda Zervakis.



05.09.2018 - 17:24 Uhr von Timo Niemeier 05.09.2018 - 17:24 Uhr

Noch ist der ESC-Vorentscheid im Februar des kommenden Jahres zwar in weiter Ferne, die Moderationsfrage hat der zuständige NDR aber schon jetzt geklärt. Barbara Schöneberger wird die Show moderieren, sie übernimmt den Job damit zum fünften Mal. In diesem Jahr hatten Elton und Linda Zervakis die Show moderiert - und Schöneberger damit abgelöst. Die Moderatorin hatte damals keine Zeit, nun ist also wieder alles beim Alten.

Wann genau und wo der deutsche Vorentscheid stattfinden wird, ist derzeit noch nicht klar. Der NDR will die Details demnächst bekanntgeben. ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber begrüßte laut NDR die Rückkehr von Schöneberger. Gleichzeitig kündigte er an, dass die Moderatorin im Mai 2019, wenn der ESC in Israel stattfinden wird, auf der Bühne auf der Hamburger Reeperbahn stehen wird. Vor dem Beginn der Show und danach wird sie durch den Abend führen.

Weil Sänger Michael Schulte in diesem Jahr sensationell Vierter wurde, wird der NDR inhaltlich am Vorentscheid nichts ändern. Wie zuletzt auch gibt es eine 100-köpfige Eurovisions-Jury, die neben Zuschauern und Experten-Jury über den oder die deutsche ESC-Kandidat/in mitbestimmen. Erneut arbeitet der NDR hier sowohl mit der Beratungsfirma Simon-Kucher & Partners, die sich auf Datenmodelle spezialisiert hat, als auch mit den Voting-Experten von digame mobile zusammen.

Teilen