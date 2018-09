RedSeven bringt für Vox Rentner und 4-Jährige zusammen

© Channel 4

Vox hat sich die Rechte an einem im besten Sinne herzerwärmenden Format gesichert und bringt eine Adaption von "Old People's Home for 4 Year Olds" nach Deutschland. Darin verbringen Kindergartenkinder mehrere Wochen mit Rentnern.



06.09.2018 - 10:29 Uhr von Uwe Mantel 06.09.2018 - 10:29 Uhr

Was passiert, wenn man Kindergarten und Altenheim zusammenbringt? Dieser Frage geht demnächst Vox nach. Der Sender hat sich nun für Deutschland die Rechte an dem Format "Old People's Home for 4 Year Olds" von Red Arrow Studios International gesichert, RedSeven Entertainment wird sich um die deutsche Umsetzung kümmern. Die Dreharbeiten starten bereits an diesem Freitag. Das Original lief beim britischen Sender Channel 4, eine spanische Version geht noch in dieser Woche an den Start, auch nach Frankreich, Spanien, die Niederlande, Schweden und Australien wurde das Format bereits verkauft.

In der Doku-Reihe werden zehn quirlige Vierjährige mit zehn Senioren, die in einem Altenheim leben, zusammengebracht und erleben insgesamt sechs gemeinsame Wochen. Vorab werden die Rentner eingehend medizinisch untersucht und unter anderem ihr psychisches Wohlbefinden, ihr Gedächtnis und ihre Beweglichkeit erfasst, um hinterher erfassen zu können, ob das Experiment mit vielen Tagen basteln, spielen, tanzen etc. tatsächlich messbar positive Auswirkungen auf Wohlergehen und Gesundheit der Senioren hat. Wie ändert sich die Stimmung, Merkfähigkeit und Mobilität der Senioren - und wie gefällt den Kindern der Ausflug in die Welt der Alten?

Die Channel-4-Sendung wurde unter anderem bei den International Format Awards in Cannes und jüngst bei den Edinburgh TV Awards ausgezeichnet. Da das Experiment in Großbritannien bereits stattfand, kann man an dieser Stelle auch schon spoilern: Nach dem Projekt wurden enorme medizinische Fortschritte festgestellt. Die Senioren waren besser gelaunt, beweglicher und gesünder. In der Sendung war unter anderem ein 89-Jähriger zu sehen, der trotz künstlichem Bein überglücklich auf dem Boden rollend einen Tiger nachmachte. In Spanien hatte das Format schon vor der Ausstrahlung Folgen: Dort investiert die Amancio Ortega Foundation 10 Millionen Euro in die Etablierung eines Inter-Generationen-Zentrums.

