Vox: Neues Konzept für Backsendung mit Youtuberin Sally

"Sally backt" ist für Vox im vergangenen Jahr kein Erfolg gewesen, dennoch hält der Sender an der Youtuberin Saliha Özcan fest. Unter dem Titel "Einfach Sally" kommt nun die nächste Sendung mit ihr, das Konzept unterscheidet sich vom Vorgänger-Format.



06.09.2018 - 11:12 Uhr von Timo Niemeier 06.09.2018 - 11:12 Uhr

Dass erfolgreiche Youtuber nicht auch automatisch viele Zuschauer im Fernsehen haben, ist längst bekannt. Ende 2017 ging das auch Saliha "Sally" Özcan so: Ihr Kanal "Sallys Welt" ist mit mehr als 1,3 Millionen Abonnenten einer der erfolgreichsten im Bereich Backen. Ihre Vox-Sendung "Sally backt" war allerdings kein Erfolg, vier Folgen erreichten im Schnitt nur 5,6 Prozent Marktanteil. Bei Vox hält man aber an der Youtuberin fest und bringt das Format Ende des Monats unter dem Titel "Einfach Sally" zurück. Der Sender bestätigte am Donnerstag gegenüber DWDL.de eine entsprechende Meldung des Mediendienstes "teleschau".

Neben dem Namen hat sich auch das Konzept geändert. Ursprünglich backte Sally mit jungen Menschen zwischen 8 und 18, um einem geliebten Menschen eine Freude zu machen. Nun widmet sich Sally in jeder Folge einer besonderen Herausforderungen. Dabei geht es beispielsweise um Backen ohne Industriezucker, eine Torte nur mit Zutaten aus dem Wald oder einen schnellen Kuchen bei einem spontanen Besuch.

Marktanteils-Trend: Sally backt





Die neuen Folgen von "Einfach Sally" sind ab dem 30. September immer sonntags zwischen 16 und 16:30 Uhr zu sehen, "Sally backt" lief 2017 noch rund eine Stunde zuvor. Dass Vox an das Format glaubt, zeigt sich auch beim Blick auf die bestellten Folgen: Gleich zwölf Ausgaben hat man bei der Produktionsfirma Vitamedia Film und Fernsehen in Auftrag gegeben.

