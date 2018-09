RTL II zeigt "Ibiza Diary" zunächst bei TV Now

© RTL II/Sebastian Heberlein

Ende September wird bei TV Now die erste Staffel der neuen "Young Fiction"-Serie "Ibiza Diary" von RTL II zu sehen sein, alle 15 Folgen werden auf einen Schlag veröffentlicht. Im linearen TV wird als Teaser vorerst nur eine Episode ausgestrahlt.



06.09.2018 - 11:43 Uhr von Timo Niemeier

Erst vor wenigen Tagen hat RTL II angekündigt, ab dem 24. September mit "Team 13 - Freundschaft zählt" eine eigenproduzierte "Young Fiction"-Serie ins Programm zu nehmen (DWDL.de berichtete). Nun hat man den Start einer weiteren Serie aus diesem Bereich angekündigt: 15 Folgen von "Ibiza Diary" sollen ab dem 24. September bei TV Now Plus, dem kostenpflichtigen Angebot von TV Now, zu sehen sein.

Als kleinen Teaser wird RTL II die erste Folge von "Ibiza Diary" am 24. September um 23:15 Uhr auch im Fernsehen ausstrahlen, die restlichen Episoden sollen aber erst im kommenden Jahr gezeigt werden. Bei der Serie setzt RTL II vor allem auf junge, und bislang noch wenig bekannte Talente. Darüber hinaus wird aber auch unter anderem Natascha Ochsenknecht in der Serie mitspielen. Auch die Social-Media-Sternchen Philipp Stehler und Filiz Günther sind in "Ibiza Diary" zu sehen. Produziert wurde die Serie von Fisch Will Wurm Media.

Im Mittelpunkt der "Young Fiction"-Serie steht die 17-jährige Mara, die es zu Hause in München nicht mehr aushält: Schlimmes Cybermobbing und ständige Streitereien mit ihrer Mutter und dem alkoholisierten Stiefvater sind dort an der Tagesordnung. Als ihr alles zu viel wird, fliegt sie spontan nach Ibiza zu ihrem leiblichen Vater, von dem sie erst vor kurzem erfahren hat. Kann sie ihren Problemen auf der Partyinsel tatsächlich entkommen? Bei ihrer Ankunft am Flughafen wird Mara von dem gutaussehenden Kev in Empfang genommen. Für die 17-Jährige ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch in ihrem neuen Zuhause kommt raus: Er ist der Freund von Maras neuer Stiefschwester Mylene. Aber nicht nur das ist für an Mara eine Enttäuschung: Zwar ist das Haus von Leonards Freundin Claudia luxuriös und bietet alles, was man sich wünschen kann, aber willkommen fühlt sie sich dort nicht.

