RTL schickt "Superhändler" auch am Wochenende on air

Nachdem die neue Trödelshow "Die Superhändler" am RTL-Nachmittag bislang eher mäßig läuft, versucht RTL künftig, am Wochenende weitere Zuschauer darauf aufmerksam zu machen. Los geht's schon am kommenden Wochenende.



06.09.2018 - 12:02 Uhr von Uwe Mantel 06.09.2018 - 12:02 Uhr

Seit Anfang vergangener Woche versucht RTL nun, die Scripted-Reality-Dosis am Nachmittag zu verringern und setzt um 14 Uhr stattdessen auf den Trödeltrend. "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal" tun sich dort bislang aber schwer, die Marktanteile dümpeln bislang durchweg im einstelligen Bereich vor sich hin. Nun fährt man bei RTL offenbar die Taktik, durch zahlreiche Wiederholungen weitere Menschen auf die Sendung aufmerksam zu machen.

Zusätzlich zu den werktäglichen Wiederholungen im Vormittagsprogramm, kommen "Die Superhändler" schon ab dem kommenden Wochenende nämlcih auch sonntags zwischen 8 und 11 Uhr vormittags zum Einsatz. "Die Trovatos" fliegen im Gegenzug aus dem Programm. Am 22. September sind drei Folgen dann zudem auch noch samstags zwischen 14:45 Uhr und 17:45 Uhr zu sehen.

