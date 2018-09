Nach langer Hängepartie: Das ZDF setzt "Kessler ist…" fort

© ZDF

Vor rund einem Jahr sind die letzten neuen Folgen von "Kessler ist…" im ZDF zu sehen gewesen, nun hat der Sender neue Ausgaben in Auftrag gegeben. Darin porträtiert Michael Kessler wieder Prominente, nun haben die Dreharbeiten begonnen.



06.09.2018 - 12:03 Uhr von Timo Niemeier 06.09.2018 - 12:03 Uhr

Anfang des Jahres ist Michael Kessler für seine Reihe "Kessler ist…" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Die Zukunft der Sendung war allerdings lange unklar - bis jetzt. Wie das ZDF nun nämlich bestätigt hat, geht die Reihe in eine fünfte Staffel. Die Dreharbeiten für insgesamt vier neue Folgen haben begonnen und dauern voraussichtlich noch bis Ende des Jahres. Zu sehen gibt es das Ergebnis dann im Sommer 2019.

Gastgeber und Moderator Michael Kessler porträtiert in der Reihe wie gewohnt Prominente und taucht tief in ihr Leben ein und spricht mit langjährigen Weggefährten. Am Ende verwandelt sich Kessler optisch in sein Gegenüber und führt mit ihm oder ihr so ein Interview. Für die neuen Folgen hat das ZDF bereits Bülent Ceylan, Reiner Calmund und Rolando Villazón angekündigt. Eine weitere Person kommt noch hinzu, diese ist derzeit aber noch nicht bekannt. Produziert wird die vierteilige Staffel der Personality-Doku von ITV Studios Germany, Executive Producer ist Ellen Vukic, die Redakteure sind Christina Robbe und Thomas Hein. Verantwortliche ZDF-Redakteurinnen sind Nicole Sprenger und Sarah Flasch. Regie führt Michael Giehmann. Von Kritikern wurde das Format überwiegend gelobt, die Quoten dagegen schwankten immer sehr stark. Die zuletzt gezeigte Staffel kam im Schnitt am späten Freitagabend auf 1,24 Millionen Zuschauer und 6,5 Prozent Marktanteil. Als Kessler in Staffel drei Gregor Gysi porträtierte, sahen dagegen fast zwei Millionen Menschen zu, hier wurden starke 14,1 Prozent Marktanteil gemessen.

