"The Biggest Loser": Sat.1 will Jubiläum mit Specials feiern

© Sat.1

Im kommenden Jahr wird bereits die zehnte Staffel von "The Biggest Loser" zu sehen sein. Anlässlich dessen plant Sat.1 zwei Specials der Abnehmshow, deren Dreharbeiten gerade begonnen haben. Christiane Theiss ist erneut mit dabei.



09.09.2018 - 10:07 Uhr von Alexander Krei 09.09.2018 - 10:07 Uhr

Sat.1 will das Jubiläum seiner Abspeck-Show "The Biggest Loser" im kommenden Jahr mit zwei Specials feiern, die die zehnte Staffel flankieren sollen. Das hat der Sender jetzt angekündigt, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Gerade haben im Münchner Olympiastadion die Dreharbeiten für neuen Folgen begonnen, in denen die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss erneut als Team-Chefin fungieren wird. Als Coaches stehen den Kandidaten das Trainer-Duo Ramin Abtin und Mareike Spaleck zur Seite.

"'The Biggest Loser' erzählt echte Heldengeschichten, die ans Herz gehen und unsere Zuschauer jedes Jahr und in großer Zahl aufs Neue mitfiebern lassen - und passt damit perfekt in die Sender-DNA von Sat.1", sagt Sender-Geschäftsführer Kaspar Pflüger, der sich für die Jubiläumsstaffel im Frühjahr 2019 ähnlich starke Quoten erhofft wie zuletzt - fast 13 Prozent Marktanteil verzeichnete die von RedSeven Entertainment produzierte Show in diesem Jahr bei den 14- bis 49-Jährigen.

Gestartet war die Show einst übrigens gar nicht in Sat.1, sondern bei ProSieben. Nach einer Staffel mit durchwachsenen Quoten reichte der Sender "The Biggest Loser" schließlich an kabel eins weiter, ehe nach zwei weiteren Staffeln der Wechsel zu Sat.1 erfolgte.

Teilen