A&E blickt auf die letzten Tage von Musik-Ikonen

10.09.2018 - 11:23 Uhr von Timo Niemeier 10.09.2018 - 11:23 Uhr

Viele Musik-Stars sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eines nicht-natürlichen Todes gestorben, alle haben für viele Schlagzeilen gesorgt. Der Dokusender A&E macht einige dieser Fälle nun zum Thema einer neuen Sendung. In der Reihe "Der letzte Tag von …" zeigt man ab dem 14. September immer freitags zur besten Sendezeit in Doppelfolgen, wie Musik-Ikonen die letzten Tage in ihrem Leben verbracht haben. Sechs einstündige Ausgaben hat man produziert.

In der ersten Ausgabe beschäftigt man sich mit Amy Winehouse, die am 14. September 35 Jahre alt geworden wäre. In weiteren Folgen behandelt man noch die letzten Tage von Jimi Hendrix, Michael Jackson, Elvis Presley, Prince und John Lennon. Durch Interviews mit Weggefährten und Freunden werden die letzten Stunden der prominenten Persönlichkeiten nacherzählt. Hinzu kommen Originalaufnahmen und ältere Interviews mit den Stars.

