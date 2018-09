Heute live bei DWDL: Die Verleihung des Schauspielpreises

© Deutscher Schauspielerpreis

Am Abend wird im Berliner Zoo Palast der Deutsche Schauspielpreis 2018 von Schauspieler/innen an Schauspieler/innen verliehen. DWDL.de überträgt die Gala auch in diesem Jahr wieder live. Wer sich in den acht Kategorien Hoffnung machen kann...



14.09.2018 - 13:41 Uhr von Uwe Mantel 14.09.2018 - 13:41 Uhr

Zum siebten Mal wird am heutigen Abend der Deutsche Schauspielpreis verliehen. Das Besondere: Es ist eine Auszeichnung durch die eigenen Kollegen. Über die Preisträger dürfen nämlich die Mitglieder des Bundesverbands Schauspiel abstimmen. Sie haben dabei in acht Kategorien die Wahl aus drei bis vier Nominierten. Wer sich Hoffnung machen kann, sehen Sie im Folgenden im Überblick. Die Verleihung überträgt DWDL.de im Livestream ab etwa 19:30 Uhr unter dwdl.de/live.

Die Nominierungen

Schauspielerin in einer Hauptrolle Rosalie Thomass – Eine unerhörte Frau Verena Altenberger – Die beste aller Welten Paula Beer – Bad Banks

Schauspieler in einer Hauptrolle Sascha Alexander Geršak – Gladbeck Barry Atsma – Bad Banks Peter Kurth – Babylon Berlin

Schauspielerin in einer Nebenrolle Marie Rosa Tietjen – Gladbeck Leonie Benesch – Babylon Berlin Ulrike Krumbiegel – Polizeiruf 110: Muttertag

Schauspieler in einer Nebenrolle Albrecht Schuch – Gladbeck Bernd Hölscher – Der Hauptmann Robert Gwisdek – 3 Tage in Quiberon

Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle Lina Beckmann – Fühlen sie sich manchmal ausgebrannt und leer? Carol Schuler – Zweibettzimmer Ilse Neubauer – Falsche Siebziger

Schauspieler in einer komödiantischen Rolle Heinz Strunk – Jürgen – Heute wird gelebt Charly Hübner – Jürgen – Heute wird gelebt Jörg Schüttauf – Vorwärts immer!

Nachwuchs Stephanie Amarell – Die Familie Emma Bading – Lucky Loser – Ein Sommer in der Bredouille Jonathan Berlin – Die Freibadclique Jonas Dassler – Das schweigende Klassenzimmer

Starker Auftritt Andrea Sawatzki – Casting Eva Ingeborg Scholz – Tatort: Die Liebe, ein seltsames Spiel Gerdy Zint – In den Gängen Cem Ali Gültekin – Nord bei Nordwest – Waidmannsheil



Zudem werden zwei Ehrenpreise an Peter Simonischek und Carl Bergengruen vergeben.

