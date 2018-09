Röckerath leitet das ZDF-Studio in Rio de Janeiro

© ZDF/Rico Rossival

Christoph Röckerath, derzeit noch Korrespondent im ZDF-Landesstudio Bayern, geht zum 1. Oktober nach Rio de Janeiro, wo er als Südamerika-Korrespondent arbeiten wird. Er übernimmt die Leitung des dortigen Büros von Luten Leinhos.



10.09.2018 - 16:28 Uhr von Timo Niemeier 10.09.2018 - 16:28 Uhr

Das ZDF-Studio in Rio de Janeiro bekommt einen neuen Leiter. Christoph Röckerath übernimmt diesen Posten zum 1. Oktober. Er folgt damit auf Luten Leinhos, der ins ZDF-Sendezentrum nach Mainz zurückkehrt. Röckerath ist derzeit noch Korrespondent im Landesstudio Bayern, künftig agiert er also als Südamerika-Korrespondent für den Sender.

Röckerath hat bereits Auslandserfahrung, zwischen 2009 und 2014 arbeitete er als Korrespondent im ZDF-Studio Washington und berichtete während dieser Zeit unter anderem über den Drogenkrieg in Mexiko. 2010 war einer der ersten deutschen Journalisten, der über das verheerende Erdbeben in Haiti berichtet hatte. Seine Karriere beim ZDF begann er mit einem Volontariat, danach arbeitete er ab 2002 als Redakteur und Report für "heute" und das "heute-journal".

ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagt zum Wechsel im Südamerika-Studio: "Christoph Röckerath hat bereits in seinen fünf Jahren als ZDF-Korrespondent im Studio Washington, D.C. intensiv aus Mexiko und der Karibik berichtet - er wird künftig Lateinamerika von Venezuela bis Chile für die ZDF-Zuschauer im Blick haben." Luten Leinhos ist bereits wieder in Mainz und dort als Redakteur bei "heute" tätig, er war in den vergangenen zwei Jahren Studioleiter in Rio de Janeiro. Leinhos arbeitet bereits seit 2000 für das ZDF.

Teilen