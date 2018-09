Moritz von Laffert zieht sich bei Condé Nast zurück

© DWDL © Condé Nast

Vor zehn Jahren übernahm Moritz von Laffert die Geschüftsführung von Condé Nast Deutschland, nun hat er seinen Abschied angekündigt. Um für einen reibungslosen Übergang zu sorgen, geht er aber erst im Lauf des Jahres 2019 von Bord.



10.09.2018 - 19:34 Uhr von Uwe Mantel 10.09.2018 - 19:34 Uhr

Bei Condé Nast Deutschland endet eine Ära: Zehn Jahre nach seinem Amtsantritt hat Moritz von Laffert seinen Rückzug als Geschäftsführer sowie als Vice President von Condé Nast International für das kommende Jahr angekündigt. Er werde das Unternehmen "in freundschaftlichem gegenseitigem Einvernehmen" verlassen und die Geschäfte in der Übergangsphase weiterhin führen. Wer ihm nachfolgen wird, ist noch nicht bekannt.

"Auch wenn ich Condé Nast, meine talentierten und passionierten Mitarbeiter und weltweiten Kollegen sowie unsere einzigartigen Marken vermissen werde, bin ich froh und stolz, das Unternehmen so gut aufgestellt übergeben zu können", kommentiert Moritz von Laffert. "Condé Nast International tritt jetzt in eine neue unternehmerische Phase ein und wird ein zunehmend global verknüpfter Medienkonzern, in dem sich die Ländergesellschaften stärker am CNI-Headquarter in London ausrichten. Diese Entwicklung habe ich aktiv mitgestaltet und halte sie für den richtigen Weg. Da jetzt auf nationaler Ebene andere Manager-Aufgaben gefordert sind, ist es für mich persönlich und aus Unternehmenssicht der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel."

Jonathan Newhouse, Chairman und CEO von Condé Nast International, würdigte Moritz von Laffert als "Schlüsselfigur für den Erfolg von Condé Nast in Deutschland und auf internationaler Ebene". Und weiter: "Ihn zeichnet ein hohes Maß an unternehmerischem Denken, Loyalität, Integrität und Erfahrung aus. Ich bin Moritz für seine erfolgreiche Arbeit, sein großes Engagement und für seine auch in der Übergangsphase ungebrochene Loyalität sehr dankbar. Er wird Condé Nast mit den allerbesten Wünschen für seine Zukunft verlassen."

