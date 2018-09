Neues Format: RTL motzt sonntags Sperrmüll wieder auf

© MG RTL D / Max Kohr

Lange ließ RTL den Sonntag in Formel-1-freien Wochen brach liegen - angesichts der hohen TV-Nutzung am letzten Tag der Woche wird nun aber in neue Formate investiert. Im Oktober startet daher nun nachmittags "Schätze aus Schrott"



10.09.2018 - 20:10 Uhr von Uwe Mantel 10.09.2018 - 20:10 Uhr

Bei RTL ist zuletzt die Erkenntnis gereift, dass man es sich am Wochenende tagsüber jahrelang mit Wiederholungen doch etwas arg einfach gemacht hat und hat für diese Saison erstmals wieder einige frische Produktionen für den Sonntag angekündigt. Ende September geht um 15:30 Uhr erstmals "Schatzkiste auf 4 Rädern - Wer bietet mehr?" an den Start, am 7. Oktober gesellt sich direkt davor ab 14:40 Uhr dann das neue Format "Schätze aus Schrott" dazu.

Darin widmet sich RTL dem Upcycling-Trend. Thomas Klotz holt darin weggeworfene Gegenstände vom Sperrmüll und zeigt, wie man mit Kreativität und Geschick ebenjene "Schätze aus Schrott" zaubern kann. Ausrangierte Dielen werden zu einem kostbaren Designer-Tisch, die alte Stehleiter zu einem Multifunktions-Stuhl und auch das rostige Zauntor erlebt ein Revival. Klotz bleibt dabei nicht allein, ihm stehen Möbelbauer und Handwerker zur Seite, die Einblicke in ihre Werkstätten und Inspirationen und Tipps zum Nach- und Selbermachen geben.

Die fertigen Stücke werden nach ihrer Restaurierung verkauft und der Erlös – abzüglich des Einsatzes von Material und Zeitaufwand – geht an die ,,Spender‘‘ des alten Schrotts. Diese werden von Thomas Klotz persönlich mit dem unerwarteten Geldregen überrascht. Produziert wird das Format von Imago TV.

