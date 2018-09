Amazon-Serie: Drei Schauspieler verkörpern Maradona

© Amazon.com Inc.

Amazon hat die drei Hauptdarsteller präsentiert, die die Fußball-Legende Diego Maradona in der neuen Prime-Serie verkörpern werden. Die Dreharbeiten sollen in Kürze unter anderem in Argentinien, Spanien und Mexiko beginnen.



11.09.2018 - 11:26 Uhr von Alexander Krei 11.09.2018 - 11:26 Uhr

Bevor in Kürze die Dreharbeiten für die neue Amazon-Serie "Maradona" beginnen werden, hat Prime Video jetzt die Hauptdarsteller bekanntgegeben. Die Schauspieler Nazareno Casero ("Historia de un Clan"), Juan Palomino ("Magnifica 70") und Nicolas Goldschmidt ("Supermax") verkörpern den ehemaligen Weltklasse-Fußballer Diego Maradona in bedeutenden Phasen seines Lebens - von seiner frühen Jugend bis zum Erwachsenenalter.

Daneben werden die Schauspielerinnen Julieta Cardinali ("En Terapia", "Valentin") und Laura Esquivel ("Patito Feo") als Claudia Villafañe zu sehen sein, die Maradona 1989 geheiratet und von der er sich mehr als ein Jahrzehnt später getrennt hat. Die Maradona-Serie wird von Amazon in Zusammenarbeit mit BTF Media, Dhana Media und Raze produziert und soll in Argentinien, Uruguay, Spanien, Italien und Mexiko gedreht werden.

Wann die Serie über die "Hand Gottes" bei Prime Video zu sehen sein wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

