Vox reagiert kurzfristig auf Quoten-Misere am Freitagabend

Nachdem das Zusammenspiel zwischen "Chicago Fire" und der Eigenproduktion "Die Notrufzentrale" am Freitagabend so gar nicht funktioniert hat, zieht Vox Konsequenzen. Eine andere Chicago-Serie wird dadurch schon diese Woche fortgesetzt



11.09.2018 - 18:18 Uhr von Uwe Mantel 11.09.2018 - 18:18 Uhr

Die US-Feuerwehrserie "Chicago Fire" auf der einen Seite und das Factual-Format über deutsche Notrufzentralen auf der anderen Seite - das passte zwar thematisch irgendwie zusammen, sprach aber offensichtlich überhaupt nicht das gleiche Publikum an. Nachdem schon "Chicago Fire" in dieser Woche mit 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nicht optimal lief, ließ "Die Notrufzentrale" die Quote direkt im Anschluss sogar noch auf 2,4 Prozent abstürzen. Das Experiment, die beiden Formate am Freitagabend zusammenzubringen, wird daher nach nur einer Woche wieder abgebrochen.

Stattdessen bestückt Vox seinen Freitagabend schon ab dieser Woche wieder durchgehend mit US-Serien. Das führt dazu, dass "Chicago Med" nun früher als erwartet weiter geht: Schon am Freitag steht nun nämlich ab 22:15 Uhr die Free-TV-Premiere der dritten Staffel auf dem Programm, die dann in Doppelfolgen zu sehen sein wird. Zum Start in den Abend bleibt es bei zwei Folgen "Chicago Fire".

