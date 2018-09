Sat.1 sorgt für Nachschub am US-Serienmontag

© Sat.1

Noch bis Ende September zeigt Sat.1 am Montagabend "MacGyver" und "SEAL Team". Wenn alle vorliegenden Folgen gezeigt sind, ändert sich das Line-Up Anfang Oktober schlagartig. Gleich vier bekannte US-Serien melden sich dann zurück.



von Timo Niemeier

Sat.1 hat US-Seriennachschub für den Montagabend angekündigt. Ab dem 1. Oktober zeigt man zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr neue Folgen von "Navy CIS", hier setzt man die 15. Staffel fort. Zuletzt waren im Januar neue Folgen der Serie beim Sender zu sehen. Eine Stunde später holt Sat.1 zudem das "NCIS"-Spin-Off "Navy CIS: Los Angeles" zurück, davon liefen zuletzt im Juni neue Folgen.

Und auch für den späten Abend gibt es neue US-Serienware: So ist ab 22:15 Uhr "Hawaii Five-0" zu sehen, eine Stunde später geht "Scorpion" auf Sendung. Derzeit zeigt Sat.1 am Montagabend noch "MacGyver" und "SEAL Team". Erstgenannte Serie hat im Vergleich zur ersten Staffel spürbar Marktanteile eingebüßt, liegt aber nach wie vor auf Höhe des Senderschnitts. "SEAL Team" knickte nach einem zwischenzeitlichen Quoten-Hoch in den vergangenen beiden Wochen ein und erzielte teils weniger als 5,0 Prozent Marktanteil.

