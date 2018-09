Neue Folgen: "Criminal Minds" kehrt im Oktober zurück

© ABC Studios

Die letzten neuen Folgen sind im März dieses Jahres zu sehen gewesen, im Oktober setzt Sat.1 die 13. Staffel von "Criminal Minds" am Donnerstagabend zur besten Sendezeit fort. "Instinct", das eine Woche vorher startet, rutscht dann nach hinten.



15.09.2018 - 10:27 Uhr von Timo Niemeier 15.09.2018 - 10:27 Uhr

"Deception" ist in den vergangenen Wochen eine würdige Vertretung für "Criminal Minds" am Donnerstag um 20:15 Uhr gewesen. Zuletzt gingen die Quoten zwar etwas zurück, überwiegend wurden aber sehr gute, zweistellige Marktanteile erzielt. In der kommenden Woche ist allerdings schon das Serienfinale der kurzlebigen US-Produktion zu sehen. Eine Woche später startet dann "Instinct" zur besten Sendezeit, Anfang Oktober rückt die Serie eine Stunde nach hinten.

Am 4. Oktober kehrt nämlich "Criminal Minds" mit neuen Folgen zurück zu Sat.1. Der Sender setzt dann die im März unterbrochene 13. Staffel fort, los geht’s mit Folge zwölf. Die elf bislang gezeigten Folgen kamen Anfang des Jahres durchschnittlich auf 9,6 Prozent Marktanteil. Um 22:15 Uhr zeigt Sat.1 künftig noch einmal eine alte "Criminal Minds"-Folge, ehe um 23:15 Uhr eine frische Episode von "Elementary" gezeigt wird.

