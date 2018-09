Simon Beeck moderiert künftig die "Dinner Party" in Sat.1

© WDR/Annika Fußwinkel

Das Drittsendelizenz-Format "Dinner Party" in Sat.1 bekommt schon wieder einen neuen Moderator: Künftig wird auch Simon Beeck, bislang vor allem im Einsatz bei 1Live, für die Sendung vor der Kamera stehen. Oliver Pocher bleibt an Bord.



16.09.2018 - 10:35 Uhr von Timo Niemeier 16.09.2018 - 10:35 Uhr

Als die "Dinner Party" im Sommer 2017 auf Sendung ging, wurde das Format noch von Marlene Lufen präsentiert. Bereits Ende des Jahres verließ sie die Sendung jedoch, Oliver Pocher und Ariana Baborie übernahmen. Nun kommt es bei der von Good Times produzierten Sendung schon wieder zu einem Wechsel auf der Moderatoren-Position. Simon Beeck wird künftig ebenfalls durch die Sendung führen. Erstmals ist er am 2. Oktober zu sehen.

Oliver Pocher bleibt auch weiterhin an Bord, Ariana Baborie allerdings verlässt das Format. Von der Webseite der Sendung ist sie schon verschwunden. "TV Wunschliste" berichtete zuerst über die Veränderungen bei dem Late-Night-Talk. Eine DWDL.de-Anfrage bei Good Times über die Gründe des Wechsels blieb zunächst unbeantwortet.

Das Thema in Beecks erster Sendung heißt "Mein Song, Dein Song". Neben Rapper Samy Deluxe wird auch der Musiker Wolfgang Niedecken zu Gast sein, gemeinsam sprechen sie mit Beeck über die eigenen Songtexte. Was geht in einem Künstler vor, wenn er einen Song schreibt? Welche Ereignisse werden verarbeitet? Beeck ist eigentlich Radiomoderator und überwiegend bei 1Live zu hören, daneben moderiert er seit einigen Jahren auch kleinere Sendungen im Fernsehen. 2012 präsentierte er die ZDFneo-"TV Lab"-Sendung "Kampfansage", hinzu kommen diverse Sendungen im WDR.

Teilen