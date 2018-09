Das Erste: "Die Kanzlei" eröffnet zwei Wochen später

© ARD/Georges Pauly

Die neuen Folgen der ARD-Anwaltsserie "Die Kanzlei" lassen zwei Wochen länger auf sich warten. Schuld ist unter anderem der FC Bayern. Los gehen wird es nun nicht im Oktober, sondern Anfang November.



17.09.2018 - 13:55 Uhr von Uwe Mantel 17.09.2018 - 13:55 Uhr

Ursprünglich hatte Das Erste den Auftakt der neuen Staffel "Die Kanzlei" für den 23. Oktober angekündigt, sich nun aber für eine Verschiebung um zwei Wochen entschieden. Neuer Auftakt-Termin ist nun somit der 6. November, am Sendeplatz dienstags um 20:15 Uhr ändert sich nichts. Hintergrund: Am 30. Oktober überträgt Das Erste die DFB-Pokalpartie zwischen dem Viertligisten SV Rödinghausen und dem FC Bayern München. In der Woche zuvor zeigt Das Erste eine Doppelfolge von "In aller Freundschaft".

"Die Kanzlei" ist einst aus der Serie "Der Dicke" hervorgegangen, nachdem der damalige Hauptdarsteller Dieter Pfaff verstorben war. Die Hauptrollen haben nun Sabine Postel und Herbert Knaup, die zwei Hamburger Rechtsanwälte spielen, die sich mit vollem Einsatz für Gerechtigkeit für ihre Mandanten einsetzen. Unterstützt werden die beiden Anwälte auch weiterhin von Rechtsanwaltsgehilfin Yasmin (Sophie Dal) und Reinigungsfachkraft Gudrun (Katrin Pollitt). Die Bücher stammen von Thorsten Näter, Regie führten Maris Pfeiffer, Dirk Pientka, Matthias Steurer und Thomas Jauch. "Die Kanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion, ausführende Produzentin ist Nina Lenze.

