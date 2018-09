"Team Alpin": ZDF startet nächste Berg-Reihe im November

© ZDF/Andreas Fischer

Nach dem "Bergdoktor" und den "Bergrettern" zieht es das ZDF mit einer weiteren Reihe in die Berge: Im November gesellt sich nun auch noch das "Team Alpin" hinzu. Geplant ist die Ausstrahlung von zunächst zwei Folgen am Donnerstagabend.



18.09.2018 - 10:29 Uhr von Alexander Krei 18.09.2018 - 10:29 Uhr

Das ZDF wird die im Sommer unter dem Arbeitstitel "Die Berggefährten" produzierte Reihe als "Team Alpin" ins Programm nehmen. Die zunächst zwei Folgen laufen nach Angaben des Senders am 1. und 8. November - und damit donnerstags um 20:15 Uhr. Dort fährt das ZDF schon jetzt mit "Der Bergdoktor" und "Die Bergretter" ausgesprochen erfolgreich, sodass es wohl nahelag, noch eine weitere Reihe in den Alpen anzusiedeln.

Im Zentrum stehen die junge Martina Stadler (Johanna von Gutzeit) und ihre Freunde Uli (Daniel Fritz) und Rupert Dobler (Daniel Gawlowski), die gemeinsam eine Alpinschule gründen. Regie führte Käthe Niemeyer nach den Drehbüchern von Stephanie und Thomas Kronthaler sowie Silja Clemens und Jürgen Matthäi. Produziert wird "Team Alpin" von Network Movie, Produzenten sind Gabriela Graf und Wolfgang Cimera.

In der ersten Folge will die leidenschaftliche Bergführerin Martina Stadler ihr Elternhaus verkaufen, um sich mit ihrem Mann in Frankreich niederzulassen. In ihrem Heimatort trifft sie Uli Dobner wieder, einen engen Freund aus ihrer Jugend. Zur gleichen Zeit kreuzt dessen jüngerer Bruder Rupert auf, der kurzfristig seine Karriere als Boulderer beendet hat. Die Wiedersehensfreude ist groß, denn die drei waren früher unzertrennlich und hatten jeden Gipfel gleich mehrfach erklommen.

