"Hundeprofi" startet im Oktober in die Jubiläums-Staffel

© MG RTL D / Boris Breuer

Martin Rütter wird ab Oktober erneut als "Hundeprofi" bei Vox zu sehen sein. Das Format feiert dann sogleich ein besonderes Jubiläum: Seit nunmehr zehn Jahren ist die Coaching-Doku auf Sendung - und noch immer stimmen die Einschaltquoten.



18.09.2018 - 10:42 Uhr von Alexander Krei 18.09.2018 - 10:42 Uhr

Seit zehn Jahren ist Martin Rütter nun schon bei Vox als "Hundeprofi" im Einsatz und angesichts starker Quoten ist ein Ende noch immer nicht in Sicht. Die letzte Staffel war mit bis zu 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar die stärkste seit dem Sendestart - und insbesondere bei den Frauen ist das Format beliebt. Nach Angaben von Vox erzielte Rütter bei den 30- bis 49-jährigen Frauen in der Spitze stolze 16,1 Prozent.

Kein Wunder also, dass die Produktion weiterer Folgen schon lange unter Dach und Fach ist. Zu sehen gibt es die Jubiläums-Staffel ab dem 13. Oktober auf dem gewohnten Sendeplatz am Sonntag um 19:10 Uhr. Pünktlich zum Geburtstag hat Vox der Coaching-Doku ein neues On-Air-Design spendiert. Ansonsten bleibt aber alles wie gehabt: In jeder Folge geht es weiterhin um zwei Hunde samt Halter.

"Mit einem Format ohne Unterbrechung eine so lange Wegstrecke zu absolvieren, ist in der heutigen, schnelllebigen und durch digitale Einflüsse stark veränderten Fernsehlandschaft sicherlich keine Selbstverständlichkeit", sagt Rütter. "Die Fälle, die wir zeigen, sind alle absolut echt. Wir inszenieren nichts. Damit transportieren wir eine enorme Glaubwürdigkeit und erzeugen einen hohen Identifikationsfaktor, die Zuschauer erkennen sich in den Situationen wieder."

Teilen