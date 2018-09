Netflix holt Springer-Boss Döpfner ins Board of Directors

© Phoenix

Mathias Döpfner, der seit 2002 an der Spitze von Axel Springer steht, wurde von netflix nun ins Board of Directors berufen - vergleichbar etwa mit einem deutschen Aufsichtsrat, der allerdings meist mehr Einfluss bei strategischen Fragen nimmt



Springer-Boss Mathias Döpfner mischt als neues Mitglied des Boards of Directors künftig auch beim Streaming-Riesen Netflix mit. Das Board of Directors entspricht in etwa dem Aufsichtsrat eines Unternehmens, hat aber eine stärkere und aktivere Rolle bei der Entscheidung strategischer Fragen. Insgesamt gehören dem Gremium bei Netflix inklusive Döpfner zwölf Personen an.

"Wir freuen uns sehr, Mathias im Board of Directors von Netflix willkommen zu heißen", erklärt Mitbegründer und CEO von Netflix, Reed Hastings. "Seine Vorreiterrolle sowohl in der europäischen Geschäftswelt als auch in den digitalen Medien eröffnet uns wertvolle Perspektiven und wichtige Einblicke für den Ausbau und die kontinuierliche Verbesserung unseres weltweiten Angebots."

Döpfner selbst erklärt: "Netflix ist einzigartig. Das Unternehmen hat einen weltweit führenden Entertainment-Dienst aufgebaut, der kontinuierlich neue Wege beschreitet, wovon Macher und Konsumenten gleichermaßen profitieren. Eine bahnbrechende Unternehmenskultur und -steuerung sind an diesem Erfolg maßgeblich beteiligt und es ist ein Privileg und eine Freude, diesen Weg gemeinsam beschreiten zu dürfen."

